Reportagens publicadas na edição desta segunda-feira (21) são exemplos de como o investimento em ciência deve ser prioritário no País. São pesquisas da Universidade Federal de Goiás (UFG) que indicam rumos para uma convivência mais harmoniosa com o ambiente que nos rodeia.

Uma trabalha no hidrogênio verde, um combustível de aviação mais sustentável. A partir dela, Goiás passa a integrar parceria entre Brasil e Alemanha que busca diminuir as emissões de gases estufa.

A outra pesquisa citada na edição é da Faculdade de Farmácia. Artur Christian Garcia recebeu o prêmio Jovem Cientista de uma instituição britânica. No doutorado, desenvolveu um modelo que avalia a resposta pulmonar a substâncias que podem causar asma, sem a utilização de animais. Esse tipo de pesquisa colabora com a diminuição do uso de cobaias em testes de medicamentos e cosméticos, por exemplo.

Esses cientistas são, na verdade, sobreviventes. Levantamento recente da Câmara dos Deputados indica que a ciência perdeu R$ 80 bilhões em sete anos. Enquanto casos como os citados forem fruto apenas da resiliência, e não resultado de uma política de investimento em ciência, o Brasil seguirá amarrado à âncora do atraso.