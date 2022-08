Na semana que se encerrou na sexta (12), a elite do funcionalismo conseguiu avanços no sentido de ampliar os próprios vencimentos. Primeiro, sete dos 11 dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votaram para aprovar uma proposta de reajuste de 18% à magistratura, incluindo os próprios integrantes da Corte, e aos servidores do Judiciário. O projeto será enviado ao Congresso, a quem caberá aprová-lo ou não. Hoje, um ministro do STF recebe R$ 39.293,32, que é o teto do funcionalismo público. Aplicado o reajuste de 18%, que será feito em quatro parcelas, começando em abril de 2023 e terminando em julho de 2024, o teto será, ao fim, de R$ 46,3 mil. Isso permite também elevar os salários de outros servidores.

Na sexta-feira, o Senado encaminhou a sua previsão orçamentária para o Ministério da Economia sem prever reajustes para os senadores e para os servidores da Casa, mas... já trabalha com aumentos para 2023 que podem variar de 8,7% a 9,6%. Com isso, os salários dos senadores poderiam aumentar para até 37 mil.

Quando o próprio governo manda às favas a austeridade, abrindo gastos às vésperas das eleições, não é de se estranhar que a elite do funcionalismo use seu poder de influência para fazer valer seus pleitos.