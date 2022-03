Talvez ainda não seja possível dimensionar o estrago das campanhas de desinformação que, por razões de imposição política ao arrepio da razão, mobilizaram mais corações do que mentes nos últimos anos. E o efeito nefasto se dá na medida em que o império da mentira tenta avançar sobre a ciência.

Foi assim na pandemia, mas, bem antes do delírio terraplanista, os beneficiários do caos já apontavam sua fábrica de mentira para a questão do aquecimento global.

Reportagem especial nessa edição mostra que, das oito estações mantidas em operação pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em Goiás, cinco constataram um aumento da temperatura média anual. Isso num recorte longo, que compara o hoje com os mesmos dados relativos a 1961 a 1990 e 1991 a 2020.

Os números de certa forma explicam o impacto no regime de chuvas e na umidade relativa do ar, o que já pode ser de alguma forma observado.

Uma sociedade madura, comprometida com um mínimo de honestidade, deveria se debruçar sobre o problema, refletindo sobre onde lhe cabe agir. Porém, no Brasil de uns anos para cá, gasta-se mais energia reafirmando a verdade do que tentando enfrentá-la.