As assustadoras cenas dos estragos provocados pelos temporais que caíram no domingo (29) e nesta segunda-feira (30), em Goiânia, são o retrato de uma cidade que não está preparada para enfrentar fenômenos climáticos cada vez mais intensos. Ruas inundadas, carros e pessoas arrastados pela força das enxurradas, árvores caídas: poucos minutos de chuva forte são suficientes para transformar a capital goiana em uma cidade inabitável.

Historicamente, Goiânia incentivou a ocupação de áreas próximas aos cursos d´água, como as marginais . O atual Plano Diretor, aprovado em 2022 com cinco anos de atraso, não mudou esta visão e favorece a expansão urbana em zonas rurais e o crescimento vertical, além do adensamento da região Norte, berço das águas da cidade. Este avanço urbano tende a diminuir as áreas permeáveis.

Ainda que as mudanças climáticas expliquem parte do problema, fica evidente que as medidas tomadas – ou negligenciadas – durante o período de seca têm sido insuficientes. É urgente atualizar e colocar em prática o Plano de Drenagem, com ações de curto, médio e longo prazo. Do contrário, as cenas dos últimos dias se repetirão rotineiramente, colocando em risco não só casas e automóveis, mas a vida dos goianienses.