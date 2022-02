Desde que essa estratégia rendeu dividendos eleitorais, a simplificação dos debates se instalou.

As agendas nacionais, inclusive aquelas sem relevância, sugeridas só para manter militâncias aquecidas, se reduziram a uma questão do bem contra o mal. O processo dialético de construção de um conveniente possível parece ter se esvaziado, quando não propositalmente inviabilizado.

O caso do aumento do piso dos professores, uma tema de suma importância para qualquer país que deseje ser de fato uma nação, corre esse risco.

De um lado, um governo às voltas com impopularidade inchando despesas alheias enquanto a eleição se aproxima.

De outro, como mostra reportagem nessa edição, prefeitos entrando na Justiça contra os 33,2% de reajuste dos docentes da educação básica.

A despeito das motivações, ora eleitoreiras, ora de responsabilidade fiscal, esse é um debate por demais adiado, que infelizmente ressurge nesse Brasil tão refém dos discursos que ficam na superfície. Que pelo menos reste a centelha para que, passadas as instabilidades políticas, com a serenidade exigida para visões de longo prazo, o País possa reparar também essa grosseira indiferença com os professores.