Este sábado é para recompor parte de uma realidade perdida. As 246 cidades goianas se unirão no Dia D da Campanha de Multivacinação. O esforço busca imunizar crianças com menos de 5 anos contra a poliomielite (paralisia infantil) e atualizar a Caderneta de Vacinação das demais crianças e adolescentes. Mais de 900 salas de vacinação ficarão abertas entre 7h e 17h oferecendo vacinas gratuitas à população, segundo o governo de Goiás divulgou. Trata-se de uma campanha nascida pelas circunstâncias. Em 2021, a vacinação infantil no País chegou a seu pior nível em três décadas. As taxas de cobertura voltaram ao patamar de 1987. Com isso, doenças já erradicadas, como a poliomielite, que é o foco dessa ocasião, podem voltar a fazer vítimas.

A vacinação infantil é obrigatória no Brasil, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda cobertura vacinal de pelo menos 95% da população infantil. De acordo com o Ministério da Saúde, a média de cobertura vacinal no Brasil caiu de 97%, em 2015, para 75% em 2020.

Das nove vacinas analisadas pelo DataSUS, a que sofreu maior queda é a BCG, que apresenta redução de 38,8% entre 2015 e 2021. É hora, pois, de mudar o jogo.