Os deputados estaduais de Goiás trabalharam no primeiro fim de semana após a posse da legislatura para o quadriênio 2023-2026. O resultado foi a criação de vários cargos de chefia e de servidores comissionados. Cada gabinete poderá ter até 95 servidores do tipo. A esse contingente somam-se mais 10 para cada gabinete de liderança partidária, para o líder do governo e integrante da mesa.

Além dos cargos, o presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, aumentará os valores da Gratificação de Representação por Função Gratificada de Secretário Parlamentar (FGSP). No pacote de bondades consta, ainda, auxílio-alimentação de R$ 1 mil para todos os servidores.

Peixoto alega que o aumento de gastos é necessário para atender às novas demandas do parlamento, especialmente após a mudança para a sede do Park Lozandes – que, aliás, custou R$ 126 milhões aos cofres públicos e se arrastou por 17 anos. Para piorar a situação, o projeto da reforma administrativa da Alego omite o impacto financeiro. Portanto, é inconstitucional.

Os deputados não receberão hora extra pelo trabalho no dia que seria de folga, mas, na ponta do lápis, a conta pesará muito no bolso do pagador de impostos.