26 de agosto é o Dia Internacional da Igualdade Feminina, data em que, em 1920, foi aprovado o direito de voto para as mulheres dos Estados Unidos. É um dia de reflexão. O Brasil alcançou a 78ª posição no ranking que mede igualdade de gênero em 144 países. O dado faz parte do Índice de Gênero dos ODS 2022, desenvolvido pela Equal Measures 2030, um relatório global que avalia a evolução dos países em metas e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para a agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

A pontuação do Brasil chegou a 66,4, atrás de países como Uruguai (31º), Argentina (44º), Chile (49º) e Paraguai (74º). Na edição anterior do ranking, em 2019, a posição do país era a 77ª. A pandemia expôs mais a desigualdade de gênero no mundo. A publicação aponta que menos de um quarto dos países está fazendo progressos considerados rápidos em direção à igualdade de gênero, e um em cada três países não está fazendo nenhum progresso ou está se movendo na direção errada.

Reportagem nessa edição mostra os avanços que a indústria, ambiente predominantemente masculino, tem feito.

Daí a necessidade de se valorizar tais ações e de se aprofundar a inclusão de todos na sociedade.