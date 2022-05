O pedágio no trecho goiano das BRs 060 e 155 mais que dobrou. Subiu 168%, para sermos mais precisos. Foi há quase dois meses que andar pelas estradas ficou sensivelmente mais caro, sobretudo para os usuários regulares.

Tudo isso num contexto em que a concessionária pediu para sair, alegando dificuldades financeiras na operação estabelecida em contrato, e nem sequer apresentou cronograma de benfeitorias, depois do reajuste. Essa questão, aliás, é alvo de cobrança da parte do Ministério Público Federal.

As benfeitorias foram usadas com justificativa para o reajuste, pago pela sociedade, cuja receita deve superar R$ 560 milhões. A partir de denúncia do deputado federal Elias Vaz (PSB), a legalidade do aumento bem com o repasse desse recurso ao caixa da concessionária está na mira do Tribunal de Contas da União.

A principal reportagem na edição de ontem mostra, entre outras questões, a importância de se exercer o controle social das concessões. O modelo, em si, nasce de um raciocínio saudável.

Contudo, para que o ganho seja efetivamente coletivo, rentável ao operador e mais eficiente ao contribuinte, toda uma cadeia de controle precisa funcionar, assegurando, assim, o interesse público acima do privado.