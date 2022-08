A economia se recompõe não de forma linear, mas por avanços e recuos. Um exemplo foi retratado na edição de ontem: enquanto produtos e serviços como gasolina e energia elétrica passaram a ceder, os preços da comida voltaram a ganhar força. A inflação do grupo de alimentação e bebidas se aproximou novamente de 15% no acumulado de 12 meses, de acordo com o IPCA. Até julho, a alta chegou a 14,72%, segundo dados divulgados nesta semana pelo IBGE. A taxa era de 13,93% até o mês anterior.

O acumulado mais recente é o mais intenso desde fevereiro de 2021. À época, o grupo registrava inflação de 15% em 12 meses. O IPCA contempla nove grupos de produtos e serviços. Só vestuário (16,67%) subiu mais do que alimentação e bebidas até julho.

Há um lado perverso nessa equação: a carestia da comida afeta sobretudo as camadas mais pobres. Tal fenômeno está associado a um conjunto de fatores. Problemas de oferta com o clima adverso no começo do ano, aumento dos custos produtivos e efeitos da Guerra da Ucrânia fazem parte da lista.

Contudo, recentes sinais de trégua das commodities no mercado internacional podem gerar algum alívio para os preços dos alimentos até o final do ano - ainda que em ritmo mais lento que o de outros grupos.