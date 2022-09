A inflação é sempre um ingrediente poderoso para interferir nos humores do eleitorado, razão pela qual é tema recorrente nas corrida presidencial.

Mas, a despeito do apetite por votos, há de se mirar o fenômeno na sua essência.

A queda nos preços dos combustíveis ajudou a inflação ao consumidor no Brasil a se aproximar da média das maiores economias desenvolvidas e emergentes. O País ainda sofre, no entanto, forte pressão dos preços de bens industriais. E a inflação de serviços também ressurgiu como fator de preocupação.

Daí a impressão de que os números não espelham a realidade.

Desde julho de 2020, a inflação acumulada em 12 meses no Brasil se mantém acima da média das maiores economias. Somente em abril deste ano essa diferença começou a cair de forma consistente. A divulgação do PIB na semana passada mostrou que a economia continua crescendo com força, avançando 1,2% em relação ao primeiro trimestre. Os dados promoveram uma nova revisão das projeções para o crescimento de 2022.

Especialistas lembram, porém, que crescimento sustentável com inflação baixa só será possível se houver controle da política fiscal e persistência nas reformas.