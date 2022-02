A desinformação plantada com fins autoritários, para desestabilizar as bases de uma democracia minimamente honesta, cresce no silêncio da razão. Ao ocupar esses vácuos deixados pela civilidade, as milícias digitais financiadas por recursos até agora sem origem identificada desorientam nas redes sociais, reforçando estratégias políticas carentes de escrúpulos. É por ocasião desse ambiente convulsivo que qualquer posição no sentido de esclarecer a realidade é bem-vinda.

Ontem, o governo do Estado passou a adotar uma nova forma de tabular os dados da pandemia em Goiás. Agora, o Painel de Covid-19, atualizado pela Secretaria Estadual de Saúde, mostrará o número de internações e de mortes decorrentes da doença entre pessoas que não tomaram nenhuma dose das vacinas ou com esquema vacinal incompleto. É uma forma de deixar claro, de forma inequívoca, a força da ciência.

Com isso, oferece mais um elemento para que pessoas não fiquem tão expostas à ação nefasta dos disseminadores de desinformação e exerçam um mínimo de senso crítico, evitando virar massa de manobra nas mãos de agentes políticos obscuros.