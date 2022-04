O ambiente parece ter secado as possibilidades de um protagonismo global para o Brasil. Mas, com olhar detido, é possível enxergar caminhos por onde o País possa exercer liderança positiva. Um deles, fundamental num planeta carente de novas matrizes energéticas, é a produção de biogás.

Há no Brasil um potencial para alcançar 84,6 bilhões de metros cúbicos por ano, segundo a Associação Brasileira de Biogás e Biometano, a ABiogás.

Em 2019, porém, ficamos longe do possível: foram 1,8 bilhão de metros cúbicos. Mas, de agora até 2027, a entidade prevê que o mercado cresça 14,7%. Biogás é resultado da degradação de matéria orgânica em um ambiente sem oxigênio. O biometano, desenvolvido a partir da purificação do biogás, tem enorme poder de combustão, podendo inclusive ser combustível para automóveis.

De todo o biogás gerado no Brasil hoje, 8% pode ser transformado em biometano. Os demais 92% são úteis para gerar energia elétrica. Por isso, a Ceasa Goiás acerta ao buscar aproveitar as 25 toneladas de lixo produzidas diariamente no local, convertendo-as em biogás. O projeto, avaliado em R$ 4 milhões, está na Assembleia. Pode parecer passo pequeno, em termos de volume, mas extremamente perspicaz do ponto de vista estratégico e de inovação.