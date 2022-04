Depois de uma semana de intensa repercussão e duras críticas, o governo de Goiás recuou na proposta de autorizar o uso recreativo do reservatório do João Leite para atividades de esporte náutico. A decisão foi aplaudida por técnicos e ambientalistas que se preocupam com a disponibilidade da água para abastecimento público. Mas, como ressaltou reportagem na edição de fim de semana, é preciso manter a vigilância e fortalecer as medidas de proteção do manancial, com medidas como o monitoramento de afluentes, prevenção de queimadas, preservação das áreas de proteção permanente e execução de curvas de nivel para evitar o assoreamento.

A deterioração em curso de outro manancial de abastecimento de Goiânia, o Rio Meia Ponte, pode ser usado como um exemplo do que não deve ser feito. A poluição do rio, o uso desmedido da água para irrigação e represamento, o desmatamento e ocupação das margens foram decisivos nas últimas crises hídricas enfrentadas pela capital e por Aparecida de Goiânia. Relaxar a fiscalização e as regras de proteção significa colocar em risco um de nossos mais preciosos bens naturais e nossa própria vida. O João Leite tem de ser para o usufruto de todos.