A celebração de Natal chega com muitas reflexões neste 2021. Famílias e amigos se reúnem para festejar a data religiosa, com alegria pelo reencontro depois de quase dois anos de pandemia, e com a dor de milhares de perdas precoces, muitas delas evitáveis.

É mais um ano de luto que se encerra, com lições dramáticas que não podem ser ignoradas. O valor inquestionável da ciência, a importância da ação em coletividade, a esperança proporcionada pela solidariedade são algumas delas.

Esse aprendizado deve ser absorvido com profundidade, para que o ano que se aproxima ofereça oportunidade de sobrevivência digna, com saúde, justiça e mais harmonia entre os povos. Milhares de famílias estão incompletas neste Natal e enfrentam o luto em uma data em que muitos estão celebrando. A dor é imensurável, sem qualquer possibilidade de tradução. Nos unimos na solidariedade a essas famílias.

Cabe a nós cuidar para que os erros praticados ao longo do ano não sejam repetidos. A ciência merece investimentos para que possa se aperfeiçoar e oferecer respostas ágeis em situações desafiadores, que prometem se repetir.

A ação coletiva de prevenção e cuidado salva muitas vidas. Que 2022 seja de paz!