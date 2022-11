Nunca é demais lembrar que o agronegócio ocupa papel crucial na economia brasileira e, especialmente, na goiana. Em 2020, em plena pandemia, o setor incrementou em 9,9% o volume da produção em Goiás, ante uma queda de 1,3% na taxa geral de todas as atividades econômicas. Os números são do IBGE. O último boletim Agro em Dados, da Secretaria de Agricultura cita que a agropecuária gerou 12,2 mil vagas de emprego formal, de janeiro a agosto deste ano. Em comparação com o mesmo período de 2021, é uma alta de 13%.

É natural, portanto, que o setor tenha voz nas discussões sobre políticas públicas, principalmente se elas o atingem diretamente. É o caso da taxa do agro. Isso não significa um salvo-conduto. A invasão do plenário da Assembleia Legislativa, por representantes dos produtores, nesta terça (22), merece repúdio.

A imagem da Polícia Militar adentrando o recinto para apaziguar os ânimos remete a momentos sombrios da história brasileira. São cenas lamentáveis, ainda mais por se tratar da casa onde a democracia se materializa por meio da representação popular.

O livre direito à manifestação encontra limite no ordenamento legal, e respeitá-lo é uma obrigação de todo cidadão brasileiro.