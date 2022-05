Foto na capa deste jornal na superedição do fim de semana mostrou cena que entristece quem gosta de Goiânia: uma balbúrdia de placas, letreiros e cores nas fachadas das lojas do Bairro de Campinas. Esses arranjos escondem a essência dos imóveis, alguns deles históricos. A situação se repete no Centro e demais setores da cidade.

Desde 2001, na gestão do então prefeito Pedro Wilson (PT), são discutidos e criados projetos visando a limpeza da frente desses prédios, mas até hoje ninguém conseguiu tirar essa boa intenção do papel. O curioso é que os empresários se colocam sempre a favor da medida, que também tem aval da população e de entidades de classe. O que falta, então?

A administração atual entende que a pandemia prejudicou iniciativas, principalmente em relação à fiscalização, e sugere prazo maior para implantação. Já os comerciantes alegam que o benefício oferecido (isenção de um ou dois anos de IPTU, conforme a mudança realizada) é pouco em comparação ao investimento que eles precisam realizar para limpar a frente de suas lojas.

É hora, então, de buscar soluções inteligentes e modernas para atender aos dois lados. Mas para isso é preciso comprometimento e interesse verdadeiro

das partes.