O jornalismo lida diariamente com fatos que acabam se banalizando em meio às centenas de pautas semelhantes. No cotidiano de seu exercício, há tantos casos de corrupção, tantas tragédias humanas e tantas mortes violentas, que há o risco de que tudo se torne de uma normalidade anestesiante.

Mas, com frequência, alguns episódios furam a bolha da “normalidade”. É o caso da morte de Luana Marcelo Alves. A estudante, de 12 anos, foi vítima de um crime brutal, que chocou o estado.

O relato dos pais, a fragilidade de sua figura nas imagens de câmeras de segurança, o depoimento de vizinhos e de policiais compõem um enredo que chama a atenção para a realidade a que estão expostas as crianças brasileiras. Em Goiás, não é diferente.

Segundo pesquisa da Secretaria da Saúde (SES-GO), crianças e adolescentes foram vítimas de 45% dos casos de violência no estado, no período de 2009 a 2019. As meninas são os alvos mais comuns.

Os dados são úteis para demonstrar a vulnerabilidade dessa população. E para cobrar das autoridades que Luana não se torne apenas mais um número. Ela não é uma estatística nem uma pauta corriqueira. É o retrato de um país que negligencia o próprio futuro.