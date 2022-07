Por razões de ordem eleitoral, certos discursos se instalaram de forma a interditar debates urgentes. Isso porque qualquer discussão sobre direitos negados pela atual estrutura de poder rapidamente recebe um rótulo ideológico. Sendo de esquerda ou de direita, todo o mérito se subordina a essa polarização simplista. Enquanto a sociedade tangencia o que merece verdadeiramente atenção, a violência flui, com a cumplicidade de todos.

O direito das mulheres à segurança é um desses temas urgentes, mas negligenciados. Da atriz constrangida por entregar legalmente à adoção um filho gerado a partir de um crime sexual ao anestesista que estuprava paciente sedadas, tudo é retrato de uma dinâmica perversa. Ainda assim, não falta quem reduza essa realidade brutal a uma questão ideológica.

Enquanto ficamos na superfície, as mulheres ficam à própria sorte. Nessa semana, em Itumbiara, uma mulher conseguiu fugir do cárcere privado onde fora torturada por quase 24 horas. Quem é o agressor?

O companheiro, de

28 anos, que havia ainda danificado a casa inteira no exercício de seu imaginário direito à posse da mulher. Não é mais aceitável o menosprezo do sofrimentos das vítimas, à luz de interesses eleitorais.