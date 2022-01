Qualquer homem público minimamente lúcido sabe que suas responsabilidades implicam em colocar o interesse público acima do próprio projeto eleitoral.

Entre a urgência de se manter no cargo e a coragem para assumir posições que possam oferecer ganhos sociais no longo prazo, porém, raros são os políticos que não optam pela primeira.

Sexta-feira, assustados talvez pela insatisfação do contribuinte diante do IPTU baseado no novo Código Tributário Municipal, cinco vereadores sugeriram ter sido enganados sobre o verdadeiro impacto das mudanças no cálculo do tributo. Chegaram a convocar uma coletiva, na qual culpariam a Secretaria Municipal de Governo pela falta de clareza e pelo não cumprimento do que havia sido sinalizado. Mais tarde, recuaram do protesto e voltaram ao silêncio.

No caso do relatório do Plano Diretor, semelhante hesitação foi observada, com vereadores revendo votos já dados, sob alegação de falta de atenção.

Não se discute aqui o mérito de uma lei ou outra, que, de fato, merecem ser debatidas à exaustão pela sociedade. O que se estranha é homens públicos lavarem as mãos sobre escolhas já feitas, quando a convicção é um elemento da boa política.