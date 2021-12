Duas reportagens publicadas nos últimos dois dias chamam a atenção pela relação que mantêm entre si. Na edição de hoje, O POPULAR mostra que uma das opções em estudo para o Eixo Anhanguera é a implantação do Veículo Leve sobre Pneus, o VLP, modalidade que utiliza motorização elétrica guiada por trilhos. A notícia vem um dia depois da informação, divulgada com exclusividade por este jornal, de que um dos trechos do BRT, o corredor Norte-Sul, terá de passar por nova licitação. A empresa responsável pelas obras executou apenas 8% do projeto e desistiu do contrato, justificando que o aumento no preço de insumos fez com que o negócio deixasse de ser atrativo. Com isso, a cicatriz formada logo após o Terminal Isidória permanecerá aberta por mais tempo, já que a previsão agora é de conclusão apenas no final de 2023. O transporte público de Goiânia, que nunca recebeu a atenção merecida, leva mais um golpe, em prejuízo a passageiros, moradores e empresários vizinhos da obra paralisada. Espera-se que a proposta de modernização do Eixo Anhanguera, o corredor Leste-Oeste, não seja mais uma mera ilusão de melhoria, com gastos elevados e projetos que se arrastam por longos prazos sem resultados concretos.