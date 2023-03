Em março de 2013, pesquisa Serpes revelava as duas maiores preocupações do eleitor goiano: saúde e segurança, nessa ordem. Em 2022, o instituto propôs a mesma questão. Desta vez, inflação e fome dominavam os medos dos entrevistados. Segurança havia caído para a sexta posição, última da lista.

O humor do eleitor reflete o que se dá em números. Em 2013, a taxa de homicídios dolosos por 100 mil habitantes, em Goiás, era de 40,1 por 100 mil, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). No ano passado, foi de 16,2 por 100 mil, a menor da série histórica.

Os dados constam do Monitor da Violência, ferramenta cooperativa entre o FBSP, o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (USP) e o portal G1. Goiás já esteve entre os estados com maior taxa de homicídios do Brasil. Após sete anos de queda ininterrupta, tem umas das menores – ainda que muito alta para parâmetros internacionais.

Contudo, o ritmo desse recuo perdeu força no comparativo entre 2022 e 2021. Em alguns estados, os números voltaram a subir. Como lembra o FBSP, é hora de levar adiante reformas realmente substantivas – que passam por ações que extrapolam os órgãos de segurança pública –, para que as conquistas dos últimos anos não sejam perdidas.