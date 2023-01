Reportagem exclusiva publicada na edição de ontem, de autoria do jornalista Márcio Leijoto, revela dois fatos preocupantes. O primeiro é que a Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia (Comurg), responsável por serviços essenciais na capital, como coleta de lixo e monitoramento do aterro sanitário, passou mais de dois meses sem divulgar no Portal da Transparência dados e números sobre seu quadro de servidores comissionados. O mistério começou depois que a empresa anunciou a exoneração em massa de funcionários nessa situação, logo após o resultado das eleições. A divulgação só foi retomada ontem, quase imediatamente após a publicação da reportagem do POPULAR.

O segundo ponto de alerta é a manutenção de servidores ligados a políticos ou diretores, com laços de parentesco ou afinidade. Mais grave ainda é que outra reportagem mostrou também que a Comurg voltou a ter gastos recordes com comissionados. Tudo isso vem à tona em meio a uma grave crise econômica na empresa, que ameaça colapso em atividades prioritárias para a cidade. Já passou da hora de que a companhia seja fiscalizada e moralizada, sob pena de Goiânia se afundar na sujeira.