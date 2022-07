A edição do Relatório de Risco Global do Fórum Econômico Mundial, publicado ano passado, tinha identificado a falha em reduzir as emissões de carbono e se adaptar às mudanças climáticas como o maior risco que o mundo enfrenta nos próximos dez anos. O panorama se mostra favorável à adoção de veículos elétricos. O aumento da utilização, bem como a construção de infraestrutura, pode gerar empregos imediatos, além de garantir um futuro com ar mais limpo.

Contudo, apesar dessa tendência ditada por necessidades ambientais, ainda há muito hiatos para se preencher, como forma de incentivo ao uso. Reportagem assinada por Lúcia Monteiro ontem dá a dimensão disso em Goiás.

Embora no meio urbano haja estações públicas de carregamento, o mesmo não se verifica nas estradas, onde a demanda é maior.

O estado já tem mais de 2,9 mil veículos elétricos e pelo menos 27 estações identificadas em aplicativos, mas apenas oito fora da capital, distribuídas em cinco municípios.

Isso num cenário em que o mercado de carros eletrificado avançou 47% no semestre, puxado pelas oscilações dos combustíveis fósseis.

Urge, pois, que criemos estrutura para que essa modalidade de energia se consolide entre nós.