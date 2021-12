Previsto em lei aprovada em 20178, o novo ensino médio começa a ser implementado em 2022 em todo o país, nas escolas públicas e privadas. A principal mudança é que os alunos vão ter que cumprir os chamados itinerários formativos, que podem começar a ser ofertados ainda em 2022, mas só serão obrigatórios a partir de 2023. Além disso, os estudantes de ensino médio terão que dedicar mais horas ao ensino escolar: as 4 horas atuais passam para no mínimo 5, e isso já começa a valer em 2022.

Reportagem na edição de ontem mostra que Goiás decidiu começar de forma escalonada, o que, pelo prazo, se justifica como estratégia. Porém, com o processo de matrículas aberto, os pais se movimentavam no escuro, sem saber se a escola escolhida terá ou não implantado o novo ensino médio em janeiro. O certo é que, segundo a Secretaria de Estado de Educação, 120 unidades vão deflagrar a nova dinâmica, ainda que sem definir os chamados “itinerários formativos” antes do término do prazo de matrículas, dia 7.

A situação cria um alerta para a importância do envolvimento da comunidade escolar, de modo que pais, professores e sobretudo alunos possa assimilar as mudanças. Só assim a autonomia, razão de ser do novo Ensino Médio, se consolidará.