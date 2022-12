Fundado em 1969, o Parque Mutirama é um marco de Goiânia. Gerações de crianças e famílias se divertiram por lá, uma opção democrática de lazer. Ao longo do tempo, a deterioração natural foi agravada pela falta de manutenção adequada. Em 2011, a Prefeitura começou uma reforma, com novos brinquedos e recuperação de alguns já tradicionais, trabalho cheio de sobressaltos e só concluído após dois anos.

O período seguinte testemunhou outros tipos de problemas: ainda em 2013, o Tribunal de Contas dos Municípios investigou a contratação de empresa para manutenção; em 2017, o Ministério Público apurou irregularidades na venda de ingressos.

O pior estava por vir. Em julho daquele ano, um acidente feriu 13 pessoas, e o risco iminente ao público levou a Justiça a interditar o parque. A reabertura só ocorreu em 2019. Na época, a Prefeitura prometeu uma nova reforma, mas, até hoje, atrações seguem sem funcionar. A administração alega questões burocráticas e promete reativá-las.

Há um ano, o prefeito Rogério Cruz sancionou a lei que batizou o Mutirama com o nome do fundador: Iris Rezende Machado. Pela importância histórica, turística e política do parque, a melhor homenagem é fazê-lo funcionar plenamente.