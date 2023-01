A concentração de chuvas das últimas semanas, com índices acima da média e registros de tempestades, não chega a ser uma surpresa. Estudiosos do clima vêm alertando há muito para a ocorrência de eventos extremos com cada vez maior frequência, como resultado das mudanças climáticas em curso. Tais fenômenos provocam grande preocupação pelos prejuízos humanos e materiais que acarretam: enchentes, desmoronamentos, lavouras perdidas, estradas interditadas, por exemplo. Na edição de ontem, O POPULAR mostrou o drama de famílias que vivem em bairros onde há alagamentos constantes. Com as precipitações intensas, a rotina dos moradores se altera e é tomada pelo medo. Noites em claro, preocupação com as crianças, móveis colocados no alto fazem parte do dia a dia das famílias. A orientação para os gestores das cidades afetadas, como forma de combater os efeitos nefastos dos eventos, foca em duas providências básicas: contribuir com as medidas de redução na emissão de gases de efeito estufa e preparar a infraestrutura urbana para reagir da melhor forma possível aos fenômenos, reduzindo perdas. Em ambos os casos, não há tempo a perder para evitar que as tragédias continuem diante de nossos olhos.