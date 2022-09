O Produto Interno Bruto (PIB) do País cresceu 1,2% no segundo trimestre de 2022, comparado ao trimestre anterior. É o quarto resultado positivo consecutivo. Frente ao mesmo trimestre de 2021, o PIB cresceu 3,2%. No primeiro semestre de 2022, o PIB acumula alta de 2,5%. Os dados foram divulgados pelo IBGE.

Dois números derivados desse levantamento merecem consideração, pelo otimismo que ensejam. Primeiro, o avanço do PIB no primeiro semestre deste ano (2,5%) mostra que a atividade econômica do país está 3% acima do patamar pré-crise sanitária da Covid-19, registrado no quarto trimestre de 2019. Segundo, o consumo das famílias cresceu 2,6% no segundo trimestre, maior alta desde o quarto trimestre de 2020. A alta se explica, em parte, à volta do crescimento dos serviços prestados às famílias que estavam com a demanda represada na pandemia.

E agora? Relatório da Fundação Getúlio Vargas observa que, na medida em que boa parte da melhora de 2022 tem se dado às custas de 2023 e 2024, seja pelas incertezas fiscais crescentes, seja por políticas de antecipação de investimentos e consumo, é razoável cautela ao associar os bons resultados de agora a uma política econômica consistente e sustentável. Esperemos, pois, o desdobrar das urnas.