Na edição de sábado, o POPULAR trouxe um tema adequado para o momento. Cruzamento de dados do Sistema de Informações Geográficas de Goiânia (Siggo) e do mapa digital da prefeitura revela que pelo menos 20 nascentes de cursos d´água da capital correm o risco de desaparecer.

A ameaça decorre de situações que se repetiram durante o processo de crescimento da cidade: a ocupação de áreas de proteção permanente (APP), a falta de proteção ao perímetro dos olhos d´água e derrubada de mata ciliar.

O problema mais comum é a ocupação urbana dentro ou nos arredores das APPs. A reportagem encontrou casos assim em 14 dos afloramentos identificados. Mas há questões localizadas, também graves, como no caso do Córrego Jaó, que recebe substâncias da pista do Aeroporto Santa Genoveva.

Há, ainda, situações em que nascentes foram, literalmente, parar debaixo do concreto e do asfalto, como no Córrego dos Buritis.

Tal constatação é especialmente relevante quando se repetem, quase diariamente, as cenas de destruição e transtornos em decorrência das chuvas fortes.

As nascentes são pontos de drenagem, como explicam os especialistas. Portanto, precisam ser protegidas, pelo bem de toda a cidade.