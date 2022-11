Neste mês da consciência negra que se encerra, é importante discutir a representatividade nos espaços de poder político. O POPULAR escancarou, na superedição de fim de semana, a falta de compromisso dos partidos com a questão – ao contrário, as legendas perpetuam práticas que ampliam as barreiras a candidatos pretos e pardos. A começar pela distribuição de recursos de campanha. Pretos e pardos representaram 52% das candidaturas na eleição de outubro, em Goiás. No entanto, receberam apenas 38% dos recursos de campanha.

Mesmo sendo maioria dos postulantes, negros ficaram com 31% das cadeiras disputadas no pleito estadual. O resultado não pode ser atribuído apenas aos recursos empenhados nas candidaturas. Mas, com campanhas cada vez mais caras (as receitas foram de R$ 251 milhões este ano, em Goiás), a distribuição do dinheiro pode significar a diferença entre ser eleito ou não. A situação remete às cotas de gênero nas chapas. Em Goiás, há casos de cassação de mandatos pelo desrespeito à proporção de um terço de candidatas mulheres, no mínimo.

Na propaganda eleitoral, partidos falam em representatividade e inclusão. Cabe ao eleitor ficar atento se o discurso é condizente com a prática.