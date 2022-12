A praia mais próxima de Goiânia está a cerca de 970 quilômetros. Ainda assim, a capital goiana figura entre as oito cidades brasileiras, fora do litoral, cujo lixo produzido localmente oferece mais risco de poluir o Oceano Atlântico.

A constatação é de uma pesquisa da Organização das Nações Unidas (Onu), publicada na superedição do POPULAR no fim de semana. A viagem é longa. Os resíduos descartados irregularmente nos córregos de Goiânia tendem a chegar ao Rio Meia Ponte. Depois, alcançam o Rio Paranaíba, o Rio Paraná e, por fim, o Rio da Prata, que separa Uruguai e Argentina. Então, mergulham no mar.

Segundo a Comurg, 45 toneladas de resíduos são retiradas de locais públicos, todos os meses. Tantas mais entopem os bueiros, emporcalham os mananciais de Goiânia, de outros estados e até de países vizinhos.

A surpreendente peregrinação do lixo, da casa do goianiense até o oceano, ensina como a natureza é uma rede que, se abalada em um lugar, pode ceder milhares de quilômetros além.

Manter este delicado equilíbrio é obrigação de todos, mas o poder público precisa fazer a sua parte. Educar a população e oferecer um serviço de coleta eficiente – o que não se viu várias vezes neste ano, na capital – é o mínimo esperado.