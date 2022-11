Embora em nenhum momento tenha saído da pauta, aos poucos a Covid volta a ganhar força no noticiário e nas conversas informais, mostrando que o dever de casa não foi cumprido da forma correta, principalmente pelas pessoas que não se preocuparam em tomar todas as doses da vacina.

O drama está de novo à nossa volta.

Dados da Secretaria de Estado da Saúde apontam crescimento consistente da doença em Goiás, com o número de casos saltando de 477 para 974 em uma semana. Em Goiânia, a quantidade de testes com resultado positivo triplicou no mesmo período. O alerta sobre uma nova onda está colocado.

Ao contrário do início da pandemia, quando a urgência pegou autoridades e sistema de saúde despreparados para tamanho impacto, agora o momento é outro, com mais informações disponíveis e com experiência acumulada.

Portanto, é hora de buscar prevenção e meios de mitigar o impacto.

E a medida mais eficiente é justamente a que está ao alcance da população, ou seja: a vacina. É preciso, entre outras coisas, intensificar campanhas de esclarecimento sobre a importância de se completar o ciclo vacinal, ao mesmo tempo em que as doses devem estar à disposição de quem, só agora,percebeu que é preciso que cada um faça a sua parte.