Em meio à correria para limpar a pauta antes do recesso, o que boicotou o desejado debate, a Câmara Municipal aprovou, em primeira votação, o novo Código de Posturas de Goiânia. Trata-se de um rol de condutas que regula o funcionamento da cidade, com regramento para situações distintas como o horário do comércio ou como devem ser as calçadas da cidade.

O código em vigor é de 1992. Três décadas atrás, Goiânia tinha cerca de 940 mil habitantes. Hoje, a população ultrapassou 1,5 milhão. Há 30 anos, não existia transporte por aplicativo, as engrenagens econômicas eram outras e as mudanças climáticas estavam em um horizonte que parecia distante, entre tantas coisas que mudaram desde então. Por isso, a urgência de que a legislação seja atualizada. Ampliar o funcionamento de lojas atende a uma metrópole que não funciona mais só das 8h às 18h. Prever mais acessibilidade em espaços públicos é oferecer cidadania.

Ocorre que ordenar a cidade só no papel não basta. Para assegurar que as regras preservem o mínimo de qualidade de vida, a população tem de ser conscientizada e cobrada. O poder público, por sua vez, deve ser exemplar no cumprimento e rigoroso na fiscalização para que todos também o façam.