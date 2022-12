Goiânia começa o ano de 2023 com novas promessas de conclusão de antigas obras. São projetos atrasados, cujos cronogramas não foram cumpridos no tempo anunciado pela Prefeitura. Entre eles, trecho do BRT Norte-Sul, uma grande obra de mobilidade que se arrasta indefinidamente.

Outras construções importantes na área de transporte e trânsito estão previstas, com início planejado para o próximo ano.

Cabe à gestão municipal cumprir os prazos e orçamentos anunciados, para evitar uma situação que se tornou crônica quando se trata de obras públicas: atrasos, aditivos e gastos muito acima do valor contratado.

Além de desperdício do dinheiro público, a falta de planejamento que leva aos seguidos adiamentos provoca transtornos e prejuízos, morais e econômicos, a moradores e comerciantes.

Abre-se brecha para irregularidades, como serviços superfaturados, e também para o risco de degradação dos materiais nos esqueletos abandonados.

Por tudo isso, torna-se fundamental fiscalizar e cobrar dos gestores transparência e rigor. Uma obra atrasada traz em sua esteira o desprezo ao contribuinte e o descaso com recursos arrecadados. A população merece respeito.