Uma das críticas mais recorrentes ao atual momento político do Brasil é a aleatoriedade dos debates que se impõem, muito mais para mobilizar paixões do que para imaginar soluções para o País.

Um terreno assim fica suscetível a agendas irrelevantes. Gasta-se horas na discussão de problemas superestimados, quando não inexistentes ou inventados .

É no esforço para interromper esse ciclo vicioso que, no bojo da cobertura de eleições, O POPULAR reinaugura hoje a sessão O Assunto É. A proposta é estimular os candidatos a refletir sobre temas na efervescência do debate, com impactos tangíveis na realidade.

A primeira conversa proposta é sobre a câmara na farda dos policiais, como forma de dar transparência ao trabalho da instituição que detém o monopólio da força na sociedade. A ideia é buscar análises que escapem às simplificações, ao maniqueísmo e a tudo aquilo que reduz a política.

A seção será publicada sempre na sexta-feira no jornal impresso e disponibilizada no site. Todos terão espaço, sem distinção.

Desse forma, O POPULAR crê reforçar o compromisso que cabe ao jornalismo profissional, que é melhorar a qualidade da informação circulante.