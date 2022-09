Reportagem na edição de hoje traz uma notícia preocupante:

O desmatamento no Cerrado está avançando, movendo-se em direção à vegetação nativa e é impulsionado pelos grandes produtores e pela propriedade privada. Mas a constatação só foi possível graças aos dados do Sistema de Alerta de Desmatamentos do Cerrado (SAD-Cerrado), lançado ontem.

Segundo o monitoramento, feito via satélite e com inteligência artificial, a área em que foram registrados alertas de devastação do bioma cresceu 15% no último trimestre: de 253,4 mil hectares entre maio e julho de 2021, passou para 291,2 mil hectares no mesmo período de 2022.

A mata nativa representa atualmente cerca de 53% do cerrado -ou 26% da vegetação nativa do País-, bioma mais diverso do Brasil.

O SAD Cerrado foi criado pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia em parceria com o MapBiomas e o Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da Universidade Federal de Goiás.

A ciência e a tecnologia, dessa forma, fornecem elementos apurados com rigor para que a sociedade possa se debruçar sobre o problema, que é crescente. Negá-lo, ou minimizá-lo, seria irresponsabilidade.