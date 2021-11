Estivéssemos na década de 80, a notícia de que o ataque aos gargalos do trânsito de Goiânia se dará com 26 pontes e sete viadutos teria o poder redentor dos problemas. Publicada na edição de ontem, porém, enseja uma reflexão: até que ponto estímulo ao carro não gera mais e mais engarrafamentos?

Em que pese o desuso no mundo, projetos voltados ao transporte individual ainda abundam no Brasil. Segundo o Ministério da Infraestrutura, só em 2020, das 92 obras entregues pelo ministério, ao menos 11 envolveram a construção de viadutos. Embora a maioria dessas iniciativas venha de gestões passadas, talvez reflexos do PAC mobilidade, legado da copa de 2014, suas entregas ainda são vendidas como panaceia para o trânsito. Trata-se de uma premissa não necessariamente verdadeira, na medida em que são projetos que demandam alto investimento e causam impacto especial.

À repórter Cristiane Lima, a secretária de Relações Institucionais Valéria Pettersen ponderou que essas obras se destinam a solucionar entraves viários pontuais. Mas, como visão de longo prazo, prevê investimento “no transporte público e mudança da cultura do carro em Goiânia”. Que esse desafio, pois, não saia do radar com a enxurrada de viadutos.