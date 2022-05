Sete em cada

dez crianças goianas não voltaram para tomar a segunda dose da vacina. Quase metade delas não tomou nenhuma, segundo a principal reportagem na edição de ontem. Paradoxalmente, trata-se da faixa etária mais atingida pela torrente de desinformação que age, sabe-se lá que por outro propósito que não eleitoral.

A quantidade de dados falsos disseminados nas redes, sobretudo o WhatsApp, aliada à manifestação de quadros leves da doença entre pessoas de 5 a 11 anos, fez com que muitos pais não assumissem o risco que, à luz da ciência, é meramente imaginário.

A Sociedade Brasileira de Pediatria afirma que “a vacinação é uma alternativa real de controle e prevenção destes desfechos da doença e está ao alcance dos responsáveis pelas políticas públicas de saúde do nosso país”.

A entidade médica disse ainda que a vacina associou-se à elevada eficácia na prevenção, não só nos estudos clínicos controlados, como também em experiências do mundo real, com efetividade contra a doença e hospitalizações. Efeitos colaterais? Na minoria dos casos, febre, dor no braço e dor no corpo.

Quanto mais pessoas se vacinarem, melhor.

A imunização tende a enfraquecer o vírus. É hora da consciência, pois.