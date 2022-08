Nas grandes cidades brasileiras, a mobilidade urbana acumula gargalos. Não faltam dados para quantificar esse incômodo. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) ano passado mostrou que o brasileiro gasta 2 horas e 28 minutos por dia para se deslocar de casa para fazer alguma atividade na rua, como trabalho, consultas médicas, lazer ou compras.

Outro estudo trouxe à tona que todo esse tempo desperdiçado afeta a produtividade do brasileiro. Somente no Rio de Janeiro, em um ano, pode-se contabilizar prejuízo de R$ 35 bilhões pelo deslocamento.

A principal reportagem dessa edição revela que Goiânia está inserida nessa tendência. Segundo o Índice de Acesso à Cidade (IAC), realizado no final de julho, o tempo gasto nos trajetos entre residências, empregos, escolas e unidades de saúde dá à capital nota 37,7 numa escala de 0 a 100. Gasta-se tempo demais em 6 de cada 10 deslocamentos.

As soluções para melhorar esse panorama envolvem a criação de mais alternativas de deslocamentos, com foco no transporte público, além do incentivo à descentralização de empreendimentos.

É hora, pois, de encarar o problema.