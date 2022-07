Promulgada há uma década,

a Lei de Cotas estabeleceu que universidades e escolas técnicas federais deveriam disponibilizar metade das vagas para oriundos de escolas públicas, integrantes de famílias com renda até um salário mínimo e meio e autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. O resultado desta política no âmbito da UFG é objeto da principal reportagem dessa edição.

Falando genericamente, vale destacar que, apesar das alegações de comprometimento da excelência do ensino, o processo não prejudicou o desempenho acadêmico dos estudantes que ingressaram por cotas. Não faltam pesquisas apontando que os cotistas obtiveram desempenhos praticamente iguais aos não-cotistas.

No campo das análises quantitativas, dado do Índice Folha de Equilíbrio Racial, ferramenta criada pelo Insper, mostra que ainda há muito o que se fazer. O Brasil reduziu o desequilíbrio entre brancos e negros com ensino superior completo nas duas primeiras décadas deste século em 36%. A queda no Sudeste foi de 29%. Nesta região, os pretos e pardos de 30 anos ou mais com ensino superior completo somam 23 de cada 100 habitantes dessa faixa etária. O equilíbrio seria atingido com a proporção de 43 a cada 100. Ou seja: o fim ainda está longe.