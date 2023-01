A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Goiânia tem ampliado a área de atuação há alguns anos. O efetivo cresceu, armou-se e criou até mesmo uma tropa de elite, a Ronda Municipal (Romu). Tornou-se, portanto, uma verdadeira polícia municipal. Conquistou, também, influência política.

A instituição agora atua na fiscalização de trânsito. Chama a atenção o fato de que as primeiras ações neste sentido foram em parceria com um órgão estadual, o Detran, e não com seu correspondente municipal, a Secretaria de Mobilidade (SMM), como seria mais lógico.

A GCM argumenta que o Supremo Tribunal Federal (STF) tem jurisprudência que permite a nova função. Porém, especialista da área ouvido pelo POPULAR e Sindicato dos Agentes de Trânsito de Goiânia (Sinatran) questionam a legalidade.

Em 2022, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) declarou ilícitas provas colhidas por guardas municipais durante patrulhamento de rotina contra uma mulher acusada de tráfico de drogas, em São Paulo. O entendimento foi de que a ação extrapolou suas atribuições legais.

Cabe avaliar se Goiânia ganha com o agigantamento da GCM. A controversa, certamente, chegará aos tribunais.