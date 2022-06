Em meio às angústias econômicas, uma notícia ontem sobreveio trazendo ventos de otimismo. Após quatro meses de uma incômoda estabilidade na taxa de desemprego, cuja oscilação entre 11,1% e 11,2% pavimentava o temor de que a retomada tivesse arrefecido em um patamar por demais alto, o índice medido pela Pnad Contínua, do IBGE, trouxe uma nova ótica.

Voltou a recuar, caindo para 10,5% no trimestre entre fevereiro a abril, superando as expectativas do mercado financeiro. A queda de 0,7 ponto porcentual na comparação com o trimestre móvel anterior, que findou em março, também representa o retorno a uma tendência desejável.

Trata-se do ciclo de redução do desemprego entre junho e dezembro de 2021, quando o Brasil dava sinais de superar a pandemia do ponto de vista econômico. O número de trabalhadores com carteira assinada, 35,2 milhões, já supera o trimestre móvel encerrado em abril de 2016 - quando a crise econômica agitava o ambiente.

Há por demais a se avançar ainda, mas a inflexão do desemprego despressuriza o ambiente e permite que, com juízo e sem tentações eleitoreiras, o Brasil se firme economicamente.

É o mais urgente a se fazer, aliás.