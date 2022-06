A matemática é uma ciência exata, mas a leitura dos números se subordina às emoções humanas. Vejamos a média semanal de internados por Covid, cujo aumento, quase dobrando, foi objeto da principal reportagem da edição de ontem. Lida cruamente, a informação oferece elementos para preocupação. Mas cabe a contextualização, sem a qual qualquer dado não pode ser compreendido de forma mais abrangente.

A ocupação de 90% nas UTIs se deu porque o Estado desmobilizou leitos exclusivos. Na sexta-feira, havia 45 internados nas 50 vagas disponíveis. Foi o maior porcentual desde fevereiro, quando havia 190 internados em 210 vagas. Se olharmos os números absolutos, que nesse caso indicam vidas de pessoas de carne e osso, são quatro vezes menos infectados em quadros graves da doença.

É preocupante? Sim, sempre é, até porque a pandemia não acabou.

É pela análise criteriosa desses mesmos números que são tomadas as decisões, sobretudo as coletivas. Resta ao poder público voltar a se estruturar, com agilidade, do alto da experiência de quem viveu picos severamente mortais, de modo a não permitir a formação de filas de espera para uma enfermidade capaz de matar.