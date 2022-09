Trata-se de tarefa operacionalmente robusta a realização de eleições no Brasil, cujas dimensões continentais e população compõem a quarta maior democracia do mundo. O sucesso do processo eleitoral exige organização e logística para que o pleito ocorra com retidão, de forma transparente e segura.

Nesse processo, além dos servidores da Justiça, vale destaque as mesárias e os mesários. São cidadãos anônimos que, a cada dois anos, doam tempo e trabalho para que o Brasil fortaleça o sistema democrático. O mesário representa a Justiça Eleitoral na seção de votação. Cabe a ele receber e identificar os eleitores, compor as mesas de votos e justificativas, fiscalizar e desempenhar tarefas logísticas e de organização da seção para a qual foi escalado. Sem eles, nada flui.

Em Goiás, esse espírito cívico se faz ainda mais belo na medida em que a maioria dos designados para a função é composta por voluntários. Ao todo, 31.442 pessoas se ofereceram para a função. O número representava 58% do total de pessoas convocadas, até essa semana, pelo Tribunal Regional Eleitoral. Num momento em que o patriotismo foi sequestrado como instrumento de propaganda eleitoral, flagrar esse tipo de dedicação nos devolve o sentido da palavra.