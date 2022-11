Em fevereiro, governo de Goiás e Prefeitura de Goiânia anunciaram “um novo capítulo” no transporte coletivo da região metropolitana.

Nove meses depois, as novidades chegam devagar. O Bilhete Único e o Passe Livre do Trabalhador estão em funcionamento, mas,

até hoje, apenas Senador Canedo oferece a meia tarifa para viagens de até 5 quilômetros. Neste sábado (26), ela começará a funcionar em Nerópolis. Ainda não há previsão para municípios maiores, como Goiânia e Aparecida de Goiânia, onde a operação será mais complexa, mas onde está a maior parte dos usuários. Outras mudanças não têm data para vigorar. São os casos do Citybus 3.0 e das bicicletas compartilhadas nos terminais de ônibus. A renovação da frota do Eixo Anhanguera, que será eletrificada, tem licitação programada para dezembro, após adiamentos. A conclusão do trecho do BRT do Terminal Recanto do Bosque ao Terminal Isidória, remarcada diversas vezes, está prevista para março.

A modernização do transporte coletivo anda devagar e não acompanha a pressa dos usuários. O poder público precisa pisar no acelerador, antes que a mobilidade na região metropolitana se estrangule a ponto de não haver mais retorno.