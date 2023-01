Chega a ser constrangedor o adiamento, pela sétima vez desde 2021, da conclusão da revitalização da Praça do Trabalhador. Além de receber entre 3 a 5 mil comerciantes da Feira Hippie, o local é (ou era) um cartão postal de Goiânia, pois comporta a Estação Ferroviária, um tesouro da art déco que abriga afrescos de Frei Nazareno Confaloni.

Diga-se a favor do prefeito Rogério Cruz que a obra foi herdada do ex-prefeito Iris Rezende já com atrasos. Porém, a justificativa não é desculpa para a demora, já que a construção deveria durar cinco meses e está atrasada há mais de dois anos.

Neste período, os feirantes foram jogados de um lado para o outro, e até hoje trabalham em condições inadequadas. O consumidor, por seu lado, sofre com a dificuldade de acesso e locomoção.

A Praça do Trabalhador, infelizmente, não é o único ponto histórico da capital que padece com obras que se arrastam. A Praça Cívica é outro exemplo. Em julho de 2021, a promessa do Paço Municipal era de uma intervenção de 75 dias. E lá se vai mais de um ano e meio desde então.

A falta de planejamento de obras é endêmica no Brasil. Causa transtornos às cidades, prejudica o ir e vir dos moradores e vira um ralo de recursos.

Urge que os gestores lidem com mais zelo pelo dinheiro público.