A restauração do viaduto João Alves de Queiroz, no cruzamento das avenidas T-63 e 85, é um exemplo da incapacidade da Prefeitura de Goiânia de concluir obras no prazo estabelecido.

Desde que um incêndio danificou as placas metálicas da estrutura, em julho de 2022, a Secretaria Municipal de Cultura (Secult) promete uma intervenção artística no local.

Várias datas foram agendadas e não cumpridas. Agora, a Secult anuncia o início para março, sem prazo para conclusão. A justificativa é de que houve entraves na liberação orçamentária.

Felizmente, a demora não atrapalha o fluxo na região, mas a situação chama a atenção por se tratar de trabalho relativamente simples. Há situações mais graves, que impactam a cidade, como reformas de Centros Municipais de Ensino Integrado (CMEIs) e da Praça do Trabalhador e a construção do BRT (incluindo a Praça Cívica), que se arrastam. Há ainda obras entregues com atraso, como o viaduto da Avenida Goiás Norte, sobre a Perimetral Norte, e a parte da Marginal Botafogo no complexo viário Luiz José Costa, no Setor Pedro Ludovico e Jardim Goiás.

No Brasil, cronograma de obras públicas costuma ser peça de ficção. Mas a população goianiense está cansada dessa triste tradição.