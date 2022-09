Na edição de sexta-feira do Diário Oficial da União, a Agência Nacional de Transportes Terrestres sacramentava uma decisão há semanas esperada. No dia 3 de outubro, um dia depois do primeiro turno das eleições, começa a cobrança de pedágio nas praças das BRs 153, 080 e 414, entre Anápolis e Aliança do Tocantins.

Os 851 quilômetros estão concedidos à Ecovias do Araguaia.

Os valores variam entre R$ 8,30 e R$ 14,20 e, conforme a repórter Mariana Carneiro adiantou no podcast Pra Fechar o Dia, já há mobilização contra a cobrança, tanto da parte dos caminhoneiros quanto do parlamento.

A autorização ocorreu depois de a concessionária concluir algumas etapas iniciais da operação como as obras de construção das praças de pedágio, estruturação do Programa de Redução de Acidentes (PRA) e o envio do relatório de cadastros de passivos ambientais.

A partir de agora, é fundamental que os órgãos e a sociedade como um todo fiscalizem o cumprimentos das benfeitorias.

O prazo para a duplicação, por exemplo, é bastante dilatado, de forma que não há, num primeiro momento, razões para que os permissionários negligenciam os compromissos de contrato.