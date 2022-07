Goiânia vive caso emblemático dos nossos tempos.

O Colégio Visão demitiu um professor, acusado de doutrinação por redes digitais de extrema direita. Tais canais cometem um paradoxo: pregam neutralidade agindo politicamente em favor de um projeto político-eleitoral.

São ainda movimentos menos interessados na qualidade da educação em si, e mais na colheita de votos semeados a partir do pânico moral – estratégia eleitoral que vem se mostrando infelizmente eficaz.

Ocorre que ameaças e perseguições criam uma desconfiança nos ambientes escolares.

O constrangimento se traduz em autocensura pelos professores, que veem a docência sob a mira do moralismo.

Há todo um processo de desqualificação pública do magistério.

Não é possível construir qualidade de educação com grupos que promovem o silenciamento, a censura, perseguição e ameaças com fins meramente eleitorais. Perdem as escolas, perdem os estudantes, perdem os pais: ganham só os políticos do subsolo.

Isso tudo vai contra um processo que pressupõe o fomento ao pensamento crítico, ativo e plural.

É preciso que todos fiquemos atentos, inclusive às interdições

de raiz progressista. Porque omissão, nesse caso, é conivência.