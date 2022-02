Algo que há semanas vinha sendo ventilado, como forma de tirar as pessoas de uma incerteza que pode ser fatal, se confirmou ontem. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o primeiro autoteste para Covid-19. O produto em questão é o Novel Coronavírus (Covid-19) Autoteste Antígeno, da empresa CPMH (Comércio e Indústria de Produtos Médicos Hospitalares e Odontológicos).

Houve idas e vindas antes desse processo. A agência reguladora autorizou a venda de autoteste no Brasil em janeiro. Entretanto, cada empresa precisa solicitar o registro para comercializar o produto. O autoteste foi aprovado para uso com amostra de swab (cotonete) nasal não profunda, com resultado após 15 minutos.

Segundo a avaliação, o produto atendeu aos critérios técnicos definidos pela Anvisa e também teve o desempenho avaliado e aprovado pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, conforme estabelecido no Plano Nacional de Expansão da Testagem.

Se por um lado o cidadão ganha, na medida em que tem mais autonomia, por outro as subnotificações tendem a se acentuar. É preciso que haja articulação para que o ganho individual também seja coletivo.